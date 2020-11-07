Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и севильский Бетис.

Статус центрального в субботней части футбольных поединков уик-энда на себя забирает немецкий Der Klassiker, в котором на Зигналь-Идуна-Парк сыграют дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария.

Люсьен Фавр на предстоящую игру решил отойти от схемы с тремя защитниками, и разместил в центре поля Марко Ройса в качестве центрального атакующего полузащитника. Стоит отметить также и выход Акселя Витселя с первых минут.

У Баварии на правом фланге обороны главный тренер Ханс-Дитер Флик разместил Буна Сарра, а в тройке атакующих полузащитников расположится Гнабри, в результате чего Горецка отправился в опорну зону в пару к Киммиху.

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Рейна — Холанд.

Запасные: Хитц, Морей, Дауд, Азар, Брандт, Беллингэм, Джан, Пищек, Пасслак.



Бавария: Нойер — Сарр, Боатенг, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.