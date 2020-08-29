Италия

Ранее положительные тесты сдали Антонио Миранте, Карлес Перес и Бруно Перес.

Крайний полузащитник Ромы Джастин Клюйверт сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отмечается, что 21-летний нидерландец стал четвертым футболистом "волков", у которого диагностировали COVID-19 во время подготовки команды к новому сезону.

Коронавирус также выявили у голкипера Антонио Миранте, нападающего Карлеса Переса и защитника Бруно Переса.

Напомним, ранее положительный тест на коронавирус сдал крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога.