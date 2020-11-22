Германия

Норвежский форвард Боруссии Дортмунд поделился мнением о молодом партнере по команде.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, получивший накануне награду Golden Boy-2020, оценил большой талант своего 16-летнего партнера Юссуфы Мукоко, который дебютировал за первую команду "шмелей" в поединке 8-го тура немецкой Бундеслиги против Герты (5:2). Сам Холанд оформил в этом матче покер, забив четыре мяча за 15 минут.

"Я думаю, что он самый большой талант мирового футбола на данный момент", заявил Холанд в комментарии для ESPN.

На вопрос о сравнениях молодого камерунского игрока с собой Холанд ответил:

"Мне уже больше двадцати лет, я уже достаточно повзрослел, а этот парень еще совсем молод."

Дебютом юного футболиста остался доволен и главный тренер Боруссии Люсьен Фавр.

"Мукоко тренируется с нами всего 14 дней. Здорово, что он сыграл свой первый матч в Бундеслиге, но ему, конечно же, нужно еще много работать, он еще очень-очень молодой. У нас есть достаточно атакующих футболистов и многие из них сегодня не играли", — приводит слова Фавра источник.

Напомним, что выйдя на поле на 85-й минуте поединка чемпионата Германии против Герты, Юссуфа Мукоко стал самым молодым дебютантом в истории турнира. Он вышел на поле в возрасте 16-ти лет и одного дня. Отметим, что правилами немецкой Бундеслиги запрещено участие в поединках игроков до 16 лет, так что побить рекорд Мукоко будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо хочет уйти из дортмундской Борусси летом.