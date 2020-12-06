Германия

Главный тренер мюнхенской Баварии подвел итог боевому противостоянию его команды против РБ Лейпциг.

Лидеры немецкой Бундеслиги провели очное противостояние на поле Альянц Арены в рамках десятого тура, по итогу которого разошлись миром в результативном поединке (3:3).

Бавария — РБ Лейпциг 3:3 Видео голов и обзор матча

Наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик подвел итог боевому поединку в исполнении своих подопечных, а его слова на послематчевой пресс-конференции приводит официальный сайт клуба.

"Мы должны быть довольны результатом. Мы не уступили соперникам — это важно для нас. Это была дикая по своему ходу игра, в которой обе стороны допускали ошибки. Мы пропустили несколько простых голов в свои ворота, после которых сделали неверные выводы. Однако мы сумели вернуться в игру. У нас было больше владения мячом, но мы часто посыпали высокие, длинные переводы, без должной подготовки — меня это расстроило.

Команда сейчас играет исключительно с точки зрения менталитета победителей — это хорошо. Мы должны убедиться, что сохраняем контроль над ситуацией на внутренней арене", — резюмировал наставник "Красной машины".

В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет гостевой поединок против Унион Берлин.