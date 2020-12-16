Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке 12-го тура немецкой Бундеслиги Штутгарту удалось сотворить еще подвиг после разгрома дортмундской Боруссии, но уже в домашнем поединке против берлинского Униона.

Проигрывая к 85-й минуте со счетом 0:2, хозяевам удалось не только забить "гол престижа", но и вырвать ничью в компенсированное ко второму тайму время благодаря дублю Сасы Каладжича.

Смотрите видео голов и обзор матча Штутгарт — Унион:

Штутгарт — Унион 2:2

Голы: Каладжич, 85, 90+3 - Фридрих, 4, Авонийи, 77

Штутгарт: Кобель, Кемпф (Каладжич, 80), Антон, Мавропанос (Штенцель, 53), Соса (Кулибали, 46), Кастро, Эндо, Ферстер (Клемент, 80), Климович (Дидави, 46), Вамангитука, Гонсалес.

Унион Берлин: Люте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Ленц, Фридрих, Грисбек (Гогия, 87), Премель, Беккер (Бюльтер, 61), Авонийи, Тойхерт (Рюэрсон, 68).

Предупреждения: Мавропанос, Климович, Премель, Грисбек, Гонсалес, Гогия.