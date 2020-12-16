Шальке в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Германии принимал на своем поле Фрайбург и уступил со счетом 0:2.

Гельзенкирхенцы продолжают находиться на последнем месте турнирной таблицы с четырьмя набранными баллами.

Шальке — Фрайбург 0:2
Голы: Шаллаи, 50, 68

Шальке: Ферманн — Стамбули, Сане, Кабак, Очипка — Маскарель (Шопф, 73), Сердар, Харит (Кутуджу, 70), Бужелаб, Раман (Мендиль, 73) — Матондо (Хопп, 86).

Фрайбург: Мюллер — Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Шмид (Абраши, 90), Хефлер, Сантамария (Темпельманн, 90), Грифо (Чжон Ву Ен, 69) — Шаллаи (Демирович, 69), Петерсен (Хелер, 60).

Предупреждения: Раман, Сердар — Сантамария