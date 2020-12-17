Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Бавария — Вольфсбург, Getty Images
17 декабря 2020, 12:59
В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги Бавария добыла волевую победу над Вольфсбургом.
Главным героем встречи стал нападающий Роберт Левандовски, благодаря дублю которого мюнхенскому гранду удалось записать в свой актив очередные три очка.
Смотрите видео голов и обзор матча Бавария — Вольфсбург:
Бавария — Вольфсбурга 2:1
Голы: Левандовски, 45+1, 50 — Филипп, 5
Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес — Толиссо (Рока, 70), Мюллер — Гнабри (Мусиала, 70), Коман, Левандовски, Сане (Дуглас Коста, 90).
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич (Гилавоги, 79), Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 86) — Арнольд, Шлагер, Брекало (Жоао Виктор, 70), Филипп (Гинчек, 86) — Баку (Бялек, 70), Вегорст.
Предупреждения: Гнабри, Сане — Арнольд