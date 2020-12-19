Германия

"Кобальтовые" поменяли уже второго наставника за сезон.

Гельзенкирхенский Шальке находится в глубоком кризисе уже не первый месяц. Команда не может победить уже в течении 28-ми матчей, а в нынешнем сезоне плотно оккупировала последнюю строчку немецкой Бундеслиги.

В такой ситуации совершенно не удивительно, что в отставку был отправлен очередной наставник коллектива. Руководство посчитало результаты работы Мануэля Баума, и уже через несколько часов после появления первых слухов об его увольнении, опубликовало свое официальное решение.

"Мы благодарим Мануэля Баума за его приложенные усилия и желаем ему всего наилучшего в его личном и профессиональном будущем", — сказал член совета директоров по спорту и коммуникациям Шальке Йохен Шнайдер в своем интервью официальному сайту клуба.

К последним играм немецкой Бундеслиги и Кубка Германии в уходящем году против Арминии Билефельд команду будет готовить временно исполняющий обязанности главного тренера Хуб Стивенс и Майк Бюскенс, в качестве его помощника.

Это уже четвертый раз в истории, когда Хуб Стивенс берет на себя ответственность за "кобальтовых". Нидерландец тренировал Шальке с 1996 по 2002 год и с 2011 по 2012 год. Кроме того, Стивенс временно исполнял обязанности главного тренера на заключительных этапах сезона-2018/19.

Под его руководством "королевские синие" приходили к победе в Кубке УЕФА в 1997 году, победах в Кубке Германии в 2001 и 2002 годах, а также занимали второе место в 2001 году.

Фанаты Шальке выбрали 67-летнего экс-футболиста тренером века для клуба. Также, Стивенс входит в совет директоров гельзенкирхенцев с 2018 года.

Первыми словами после назначения на должность со стороны Хуба стала следующая фраза: "Игроки должны прийти в себя после такого потрясения, должны снова стать раскованными на поле. Это будет нелегко, но у меня уже есть некоторые идеи, как мы можем пройти этот этап вместе", — сказал нидерландец.

Домашний матч Шальке против Арминии Билефельд пройдет в субботу, 19 декабря. Начало в 16:30 по киевскому времени.