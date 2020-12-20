Германия

Футболист готов принять любое наказание.

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм на выезде обыграл Боруссию М (1:2).

На 78-й минуте арбитр встречи удалил форварда хозяев Маркуса Тюрама за плевок в лицо защитнику Хоффенхайма Штефану Пошу.

"То, что произошло сегодня — не характерно мне и не должно было случиться. Я попросту неправильно отреагировал на поведение соперника и то, что случилось — было без умышленно.

Я прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников, у партнеров, у моей семьи, у всех, кто видел мою реакцию. Конечно, я готов принять любое наказание за этот поступок", — написал француз в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, ранее за Тюрама извинился главный тренер Боруссии М Марко Розе.

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