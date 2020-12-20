Футболист готов принять любое наказание.
Маркус Тюрам, Getty Images
20 декабря 2020, 09:24
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм на выезде обыграл Боруссию М (1:2).
На 78-й минуте арбитр встречи удалил форварда хозяев Маркуса Тюрама за плевок в лицо защитнику Хоффенхайма Штефану Пошу.
"То, что произошло сегодня — не характерно мне и не должно было случиться. Я попросту неправильно отреагировал на поведение соперника и то, что случилось — было без умышленно.
Я прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников, у партнеров, у моей семьи, у всех, кто видел мою реакцию. Конечно, я готов принять любое наказание за этот поступок", — написал француз в своем Twitter-аккаунте.
Отметим, ранее за Тюрама извинился главный тренер Боруссии М Марко Розе.
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