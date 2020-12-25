Германия

Футболист может переехать на Туманный Альбион.

Руководство Тоттенхэма заинтересовано в услугах нападающего Вольфсбурга Ваута Вегхорста, утверждает Bild.

По данным источника, "волки" пообещали нидерландскому футболисту, что отпустят его в английскую Премьер-лигу, если "шпоры" заплатят 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги нападающий провел 13 поединков, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в услугах полузащитника Аталанты Мартена де Роона.