Заслуги специалиста оценили по достоинству.
Ханс-Дитер Флик, Getty Images
27 декабря 2020, 19:42
Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером 2020 года по версии Globe Soccer Awards.
Специалист опередил в голосовании тренера Ливерпуля Юргена Клоппа и Джан Пьеро Гасперини из Аталанты.
Отметим, что на награду также претендовали Хулен Лопетеги из Севильи и Томас Тухель из ПСЖ.
Вместе с Баварией Флик выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА.
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