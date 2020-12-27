Германия

Заслуги специалиста оценили по достоинству.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером 2020 года по версии Globe Soccer Awards.

Специалист опередил в голосовании тренера Ливерпуля Юргена Клоппа и Джан Пьеро Гасперини из Аталанты.

Отметим, что на награду также претендовали Хулен Лопетеги из Севильи и Томас Тухель из ПСЖ.

Вместе с Баварией Флик выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА.

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