Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером 2020 года по версии Globe Soccer Awards.

Специалист опередил в голосовании тренера Ливерпуля Юргена Клоппа и Джан Пьеро Гасперини из Аталанты.

🇩🇪 HANS-DIETER FLICK presented with the COACH OF THE YEAR Globe Soccer Award #HansiFlick #FCBayern #globesoccer @fcbayern @dubaisc pic.twitter.com/SuI1BL8TjT