Германия

Флориан Вирц останется в Байере до лета 2023 года.

Руководство Байера и Флориан Вирц решили продолжить сотрудничество — сообщил официальный сайт "фармацевтов".

Один из самых талантливых молодых игроков Бундеслиги останется в Байере до лета 2023 года.

Летом нынешнего года 17-летний Флориан стал самым молодым автором гола в Бундеслиге, правда, его достижение уже превзошел Юссуфа Мукоко из Боруссии Д.

Вирц является воспитанником Кельна, но на профессиональном уровне выступал за Байер — 18 матчей и 3 гола в Бундеслиге.