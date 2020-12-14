Германия

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк прояснил ситуацию с должностью Эдина Терзича.

Михаэль Цорк заявил, что сменивший уволенного Люсьена Фавра Эдин Терзич получит возможность проявить себя в качестве тренера Боруссии Д, а его дальнейшая судьба решится летом.

"Сразу скажу, что Терзич получил полноценный контракт босса до лета, – цитирует Kicker спортивного директора Боруссии Д. – Это долгая дистанция, как минимум, 26 игр, а потом мы обсудим будущее".

"Мне импонирует Терзич-тренер не только как специалист, но и как эмоциональный человек, который, к тому же, умеет найти подход к игрокам. Сейчас главная задача для него — разобраться с состоянием дел в команде".

Ранее сообщалось, что летом Боруссию Д может возглавить нынешний тренер Боруссии М Марко Розе.

Дебют Терзича на посту главного тренера состоится во вторник, 15 декабря, в Бремене в матче 12-го тура чемпионата Германии против Вердера.