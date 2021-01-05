Хави Мартинес может покинуть Баварию

Футболист рассмотрит предложения от других клубов.
Хави Мартинес, Getty Images
05 января 2021, 17:14
Полузащитник мюнхенской Баварии Хави Мартинес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
По информации Kicker, руководство клуба готово отпустить испанца за пол года до истечения контракта.
К футболисту есть предметный интерес из клубов Китая а также от Атлетика, который уже приготовил ему контракт на два года.
Напомним, что Мартинес выступает за Баварию с 2012 года. В текущем сезоне на счету Мартинеса 14 игр за клуб во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в защитнике Рединга.
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