Хави Мартинес может покинуть Баварию

Германия

Футболист рассмотрит предложения от других клубов.

Полузащитник мюнхенской Баварии Хави Мартинес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Kicker, руководство клуба готово отпустить испанца за пол года до истечения контракта.

К футболисту есть предметный интерес из клубов Китая а также от Атлетика, который уже приготовил ему контракт на два года.

Напомним, что Мартинес выступает за Баварию с 2012 года. В текущем сезоне на счету Мартинеса 14 игр за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в защитнике Рединга.