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    05 января 2021, 17:14

    Хави Мартинес может покинуть Баварию

    Футболист рассмотрит предложения от других клубов.

    Хави Мартинес, Getty Images
    Хави Мартинес, Getty Images 05 января 2021, 17:14

    Полузащитник мюнхенской Баварии Хави Мартинес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    По информации Kicker, руководство клуба готово отпустить испанца за пол года до истечения контракта.

    К футболисту есть предметный интерес из клубов Китая а также от Атлетика, который уже приготовил ему контракт на два года.

    Напомним, что Мартинес выступает за Баварию с 2012 года. В текущем сезоне на счету Мартинеса 14 игр за клуб во всех турнирах.

    Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в защитнике Рединга.

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