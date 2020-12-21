Германия

Вариант с трансфером датчанина в мюнхенский гранд, похоже, исключен.

Полузащитник Кристиан Эриксен не смог стать ключевым игроком в схеме Антонио Конте после трансфера в Интер из Тоттенхэма, поэтому в зимнее трансферное окно футболист может сменить клубную прописку.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры 28-летнего датчанина назывались лондонский Арсенал, Пари Сен-Жермен и мюнхенская Бавария, однако журналист Кристиан Фальк поспешил опровергнуть информацию об интересе со стороны действующего чемпиона Германии.

По информации источника, Бавария не рассматривает и не планирует пытаться подписать Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне датский хавбек провел в футболке Интера 12 поединков во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!