Германия

Наставник Баварии высказался о предстоящем матче чемпионата Германии против Боруссии М.

Бавария отправится в гости к Боруссии М в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги. Главный тренер мюнхенского гранда Ханси Флик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Гладбах демонстрирует смелую игру в атаке, в последний трети у них многие вещи отработаны до автоматизма. Мне очень нравится их игровая манера".

"От своей команды я жду, что она покажет решительную игру как с мячом, так и без мяча. Нам нужна интенсивность и динамика, мы должны подойти к матчу с энергичным настроем и уверенностью в себе", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, матч Боруссия М — Бавария состоится сегодня, восьмого января, в 21:30 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.