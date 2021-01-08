Германия

Тренер ответил на слухи о вероятной смене работы.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн заявил, что не планирует менять свой нынешний клуб на Боруссию Д.

"Нет причин для беспокойства по поводу Дортмунда. Ситуация с Боруссией осталась такой же, как и во время моего пребывания в качестве тренера Хоффенхайма. Соглашения не было и не будет.

Я чувствую себя комфортно, и у меня большие цели, которых нужно достичь в Лейпциге. Как я уже сказал, у кого-либо в клубе нет причин нервничать по поводу ухода в Дортмунд", — цитирует Нагельсманна Goal.

Ранее немецкий специалист заявил, что его команда уверена в победе над "шмелями" накануне очного поединка.