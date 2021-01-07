Германия

Главный тренер РБ Лейпциг поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Германии.

В 15-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг примет Боруссию Д, и Юлиан Нагельсманн уверен в успехе своей команды.

"Я уже запланировал победу в этом матче, – цитирует тренера РБ Лейпциг Kicker. – Мы в отличной форме, у нас отличное настроение, да и статистика говорит в нашу пользу. Боруссия Д — наш непосредственный конкурент, поэтому успех будет очень кстати".

"Это может показаться самоуверенностью, но у меня хватит наглости сказать, что с момента нашей последней встречи с Боруссией мы здорово прибавили, и это уже будет совсем другая игра".

"Да, мы снова не сможем сыграть в сильнейшем составе, но это меня совершенно не пугает. Мы сильны именно как команда, а когда ребята "поймали волну", их уже не остановить, кто бы не вышел на поле".

После 14-ти туров РБ Лейпциг занимает второе место (31 очко), отставая от Баварии на 2 пункта и опережает Боруссию Д, идущую четвертой, на 6 оков.

Матч РБ Лейпциг — Боруссия Д запланирован на субботу, 9 января. Начало в 19:30 по киевскому времени.

Ранее тренер Руха Иван Федык заявил, что сильнее таких своих коллег, как Юлиан Нагельсманн, Симоне Индзаги, Дженнаро Гаттузо, Микель Артета и Фрэнк Лампард.

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