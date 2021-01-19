Германия

"Шмели" не смогли одолеть команду Боса.

Байер принимал дортмундскую Боруссию в рамках 17-го тура Бундеслиги.

Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте поединка благодаря голу Диаби. "Шмели" сумели отыграться только в середине второй половины встречи, однако, спустя 13 минут Байер окончательно восстановил свое преимущество.

По итогу данной встречи Байер поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Боруссия Д — осталась на четвертом месте.

Байер - Боруссия Д 2:1

Голы: Диаби, 14, Вирц, 80 — Брандт, 67

Байер: Градецки — Бендер, Та, Тапсоба, Венделл (Синкгравен) — Вирц, Арангуис (Демирбей), Амири — Диаби, Аларио (Шик), Бэйли

Боруссия Д: Бюрки, Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейро — Беллингхем, Дилэйни, Санчо (Рейна), Ройс, Брандт — Холанд

Предупреждения: Бэйли, Диаби