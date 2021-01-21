Нынешний голкипер Баварии вошел в историю.
Мануэль Нойер, getty images
21 января 2021, 11:59
Мануэль Нойер не пропустил в поединке 17-го тура чемпионата Германии против Аугсбурга.
Теперь на счету немецкого голкипера 196 "сухих" игр в Бундеслиге — это повторение рекорда Оливера Кана, сообщает официальный твиттер-аккаунт Баварии.
Примечательно, что в текущем розыгрыше чемпионата немецкий голкипер не пропустил лишь в трех играх из семнадцати.
Напомним, что ранее Мануэль Нойер стал лучшим голкипером мира последней декады по версии IFFHS.