Германия

Голкипер Баварии Мануэль Нойер набрал более половины возможных голосов.

Мануэль Нойер признан лучшим игроком национальной сборной Германии в 2020 году — сообщил официальный Твиттер Бундестима.

За 34-летнего вратаря отдали голоса 57,8 процентов респондентов — это почти в четыре раза больше, чем у занявшего второе место еще одного представителя Баварии, Сержа Гнабри (15%).

Интересно, что Гнабри признали автором лучшего гола сборной Германии в 2020 году (в ворота сборной Швейцарии в Лиге наций).

⚽️ TOR DES JAHRES 2020 ⚽️



Ihr habt entschieden: Serge Gnabrys Hackentreffer gegen die Schweiz ist euer "Tor des Jahres 2020"! Wir gratulieren zur Auszeichnung! 👏



Das Tor im Video 👉 https://t.co/SR3AhPIdgI

Zum Voting-Ergebnis 👉https://t.co/NUDahTufFn@DFB_Team @SergeGnabry pic.twitter.com/b3k4vucWWd — DFB_Fanclub (@DFB_Fanclub) January 8, 2021

Ранее Нойер был признан лучшим игроком по версии ФИФА.

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