Мануэль Нойер признан лучшим игроком национальной сборной Германии в 2020 году — сообщил официальный Твиттер Бундестима.

За 34-летнего вратаря отдали голоса 57,8 процентов респондентов — это почти в четыре раза больше, чем у занявшего второе место еще одного представителя Баварии, Сержа Гнабри (15%).

Интересно, что Гнабри признали автором лучшего гола сборной Германии в 2020 году (в ворота сборной Швейцарии в Лиге наций).

Ранее Нойер был признан лучшим игроком по версии ФИФА.

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