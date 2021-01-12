Лига Европы

Филипп Клеман второй год подряд признается тренером года в Бельгии.

В Бельгии определили лучшего тренера 2020 года, и им стал тренер будущего соперника Динамо по 1/16 финала Лиги Европы — сообщил официальный сайт Брюгге.

Филипп Клеман набрал 335 очков и значительно опередил своих конкурентов Эрнана Лосаду из Беерскота (196) и Ивана Леко, тренировавшего Антверпен, а с 1 января возглавивший китайский Шанхай СИПГ (163).

Стоит отметить, что Филипп Клеман получает этот почетный приз второй год подряд.

Динамо сыграет с Брюгге 18-го и 25 февраля.

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