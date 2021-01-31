Германия

Французский полузащитник получил наказание за опрометчивый поступок.

Бавария приняла решение отстранить Корентена Толиссо от тренировочных занятий и наказать его финансово.

Причиной тому послужило нарушение французским полузащитником медицинского протокола в период пандемии коронавируса.

Корентен Толиссо прибыл на тренировочную базу с новой татуировкой, что мюнхенский клуб посчитал недопустимым.

"Мы очень рады, что матчи Бундеслиги проводятся несмотря на ситуацию с коронавирусом. Однако условием для этого является примерное исполнение игроками, тренерами и персоналом правил гигиенической концепции Немецкой футбольной лиги. Корентен Толиссо нарушил эти правила, хотя наше спортивное руководство четко и ясно их разъяснило. Это очень неприятный инцидент, который мы ни в коем случае не можем терпеть. Корентен Толиссо получит ощутимый денежный штраф, который пойдет на благотворительные цели", — заявил Карл-Хайнц Румменигге.

Напомним, что ранее французский полузащитник привлек интерес чемпиона Италии — Ювентуса.