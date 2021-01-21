Германия

Игрок проводит замечательный сезон и мог бы пригодиться национальной команде.

Спортивный директор Лейпцига Маркус Кроше выразил недоумение отсутствием Анхелиньо в сборной Испании.

"Анхелиньо уже довольно давно показывает отличные результаты не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов.

Вот поэтому мы не можем понять, почему он до сих пор не получил вызов в сборную Испании", — приводит слова Кроше Marca.

В текущем сезоне фланговый футболист провел 24 поединка, забив восемь голов и сделав восемь результативных передач.

Напомним, что Барселона рассматривала кандидатуру Анхелиньо в качестве замены Хуниору Фирпо.