Игрок проводит замечательный сезон и мог бы пригодиться национальной команде.
Анхелиньо, getty images
21 января 2021, 10:28
Спортивный директор Лейпцига Маркус Кроше выразил недоумение отсутствием Анхелиньо в сборной Испании.
"Анхелиньо уже довольно давно показывает отличные результаты не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов.
Вот поэтому мы не можем понять, почему он до сих пор не получил вызов в сборную Испании", — приводит слова Кроше Marca.
В текущем сезоне фланговый футболист провел 24 поединка, забив восемь голов и сделав восемь результативных передач.
Напомним, что Барселона рассматривала кандидатуру Анхелиньо в качестве замены Хуниору Фирпо.