Германия

Йохан Шнайдер принял решение покинуть клуб из Гельзенкирхена.

Шальке на своем официальном сайте объявил о том, что в конце нынешнего сезона спортивный директор Йохан Шнайдер покинет команду из Гельзенкирхена.

Срок соглашения между специалистом и клубом был сокращен по обоюдному согласию до 30 июня 2021 года, тогда как его предыдущий контракт действовал до лета 2022 года.

"К сожалению, в последние двенадцать месяцев мы не смогли реализовать то, что мы намеревались сделать почти два года назад. Без сомнения, я несу ответственность за работу и решения, которые я всегда принимал в меру своих знаний и убеждений. Это также включает неправильные решения, которые меня очень раздражают в ретроспективе", — сказал Шнайдер.

После 21 тура у Шальке всего лишь 9 очков и последнее место в Бундеслиге. Команда из Гельзенкирхена не могла выиграть до 15-го тура, пока не обыграла Хоффенхайм.