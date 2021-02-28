Германия

У дортмундской команды найдется вариант для подстраховки в случае перехода норвежца.

Выдающаяся результативность норвежского нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда лишь подогревает интерес к нему со стороны крупнейших европейских клубов, поэтому руководство "шмелей" уже сейчас начинает процесс поиска возможной замены своему звездному футболисту.

В частности, как сообщает испанское издание Marca, "желто-черные" рассматривают вариант с возможным возвращением своего экс-футболиста в лице шведского нападающего Александра Исака, который нынче успешно выступает в Реале Сосьедад.

В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда уже присутствуют 12 забитых мячей в 30 проведенных за баскский клуб поединках.

Стоит напомнить, что именно из дортмундской Боруссии Исак летом 2019 года переходил в испанский клуб за сумму компенсации в 6,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt, после чего в его контракте с Реалом Сосьедад появилась клаусула в размере 30 млн евро, которую и должен будет заплатить Дортмунд в случае предметного интереса.

При этом, конкуренцию в борьбе за игрока "шмелям" может составить достаточно серьезный оппонент в лице каталонской Барселоны, однако финансовые проблемы могут поумерить пыл "блаугранас", которые ранее были готовы отдать за игрока сразу 70 млн евро.

Ближайший матч с возможным участием Исака — встреча между Реалом Сосьедад и Реалом Мадрид в столице Испании, которая запланирована на 1 марта, начало в 22:00 по киевскому времени.