Уве Нойхаус покинул клуб из Билефельда.
Уве Нойхаус, Getty Images
01 марта 2021, 14:12
В связи с неудовлетворительными результатами руководство Арминии приняло решение в понедельник, 1 марта, уволить главного тренера — сообщает Kicker.
Официально о расставании с 61-летним специалистом пока не объявлено, равно как и о том, кто станет его преемником.
В последних пяти турах Бундеслиги Арминия потерпела 4 поражения с общим счетом 2:14 и сыграла вничью с Баварией (3:3).
Последней каплей стал разгром от Боруссии Д в 23-м туре, после которого Арминия занимает 16-е место.
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