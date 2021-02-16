Германия

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Бавария в рамках поединка 21-го тура чемпионата Германии принимала на своем поле Арминию и сыграла в результативную ничью.

Мюнхенцы пропустили дважды в первой половине игры, затем обменялись с соперником голами в начале второго тайма, а уже после все-таки смогли восстановить паритет.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Бавария — Арминия 3:3

Голы: Левандовски, 48, Толиссо, 58, Дэвис, 70 — Влап, 9, Пипер, 37, Гебауэр, 49

Бавария: Нойер — Сарр (Киммих, 58), Зюле, Люка Эрнандес, Дэвис — Алаба, Толиссо — Чупо-Мотинг, Коман, Сане - Левандовски

Арминия: Ортега — Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен — Притль, Доан (Гебауэр, 41), Влап (Кордова, 62), Кунзе, Вогльсаммер (Зойферт, 62) — Клос (ван дер Хорн, 89).

Предупреждения: Толиссо — Кунзе

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