Германия

Гельзенкирхенцев возглавил новый специалист.

Шальке подписал соглашение с греческим тренером Димитриосом Граммозисом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2022-го года. Приступит к работе Граммозис уже завтра, 3-го марта.

Отметим, что грек стал пятым тренером Шальке в текущем сезоне. Ранее клуб расстался с Дэвидом Вагнером, Оливером Баумом, Хубом Стевенсом и Кристианом Гроссом.

В тренерской карьере Граммозиса были лишь молодежные команды Бохума и Дармштадт.

После 23 сыгранных матчей гельзенкирхенцы идут на последнем месте турнирной таблицы с девятью набранными баллами.