Германия

Немец рассказал о первом разговоре с Хосепом Гвардиолой.

Защитник Баварии Йосуа Киммих поделился воспоминаниями о переходе в мюнхенский клуб из РБ Лейпциг в 2015 году.

"Тогда я подумал: они ведь могут подписать любого полузащитника, любого игрока мира. Почему они выбрали меня?

Первый разговор с Гвардиолой был таким. Я спросил у него, почему они решили меня подписать, что они видят во мне. Он показал мне все на тактической доске. Это было удивительно.

Он показывал мне, на каких позициях я могу играть, а я и не знал, что могу там действовать. Я просто такой... Ого, ну ладно.

Я поработал с ним чуть более часа, а он уже столько всего мне показал. Это было удивительное начало, – цитирует Киммиха ESPN.

Ранее сообщалось, что Киммих установил рекорд по победам в Лиге чемпионов.

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