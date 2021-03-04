Немец рассказал о первом разговоре с Хосепом Гвардиолой.
Хосеп Гвардиола (слева) и Йосуа Киммих, getty images
04 марта 2021, 17:27
Защитник Баварии Йосуа Киммих поделился воспоминаниями о переходе в мюнхенский клуб из РБ Лейпциг в 2015 году.
"Тогда я подумал: они ведь могут подписать любого полузащитника, любого игрока мира. Почему они выбрали меня?
Первый разговор с Гвардиолой был таким. Я спросил у него, почему они решили меня подписать, что они видят во мне. Он показал мне все на тактической доске. Это было удивительно.
Он показывал мне, на каких позициях я могу играть, а я и не знал, что могу там действовать. Я просто такой... Ого, ну ладно.
Я поработал с ним чуть более часа, а он уже столько всего мне показал. Это было удивительное начало, – цитирует Киммиха ESPN.
Ранее сообщалось, что Киммих установил рекорд по победам в Лиге чемпионов.
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