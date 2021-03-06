Германия

Сербский форвард доволен своим возвращением в немецкий клуб.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович оценил свое возвращение в немецкий Айнтрахт, за который он выступает на правах аренды.

"Думаю, что возвращение в Айнтрахт можно рассматривать как прогресс, и нет никаких сомнений в том, что это был правильный шаг для меня, потому что здесь мне много всего подходит. Но главное, что команда добивается успехов — если у команды все хорошо, то тогда и у меня все хорошо. Каждый раз, когда команда побеждает, для меня это шаг вперед. И я, конечно же, тоже хочу быть вовлеченным в ее успехи", — приводит слова Йовича AS.

Что касается своего будущего, то 23-летний серб оценит свои дальнейшие перспективы после окончания сезона.

"Я подумаю об этом, когда закончится сезон. Сейчас я думаю только об Айнтрахте и работаю, чтобы хорошо сыграть в следующих играх. В принципе, все возможно, потому что никогда не знаешь, что может случиться в футболе", — добавил Йович.

Йович перебрался в немецкий клуб в январе этого года. Он провел восемь поединков за Айнтрахт, в которых забил три мяча. До этого серб выступал за команду с 2017 по 2019 год, после чего перебрался в состав "сливочных" за 63 миллиона евро.