Германия

Команда Петера Боса временно поднялась на пятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги.

В поединке 24-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер в гостях минимально обыграл менхенгладбахскую Боруссию со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч был забит на 77-й минуте встречи, а его автором стал Патрик Шик, который добил мяч в ворота после сэйва в исполнении Янна Зоммера, отразившего удар после выхода один на один от Муссы Диаби.

После 24 туров Байер набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Боруссии М 33 балла и 10-я строчка.

Боруссия М — Байер 0:1

Гол: Шик, 77

Боруссия М: Зоммер — Бенсебаини, Элведи, Гинтер, Лайнер — Нойхаус, Закария — Тюрам (Траоре, 82), Вольф, Лазаро (Херрманн, 81) — Плеа (Эмболо, 70)

Байер: Гриль — Венделл, Тапсоба, Та, Фримпонг — Амири, Арангис, Демирбай — Грей, Диаби, Шик

Предупреждения: Амири, Шик