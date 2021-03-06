Германия

Кипер входит в число рекордсменов клуба.

В рамках центрального матча 24-го тура немецкой Бундеслиги Бавария дома обыграла Боруссию Д (4:2).

Для вратаря мюнхенской Баварии Мануэля Нойера этот поединок стал 422-м в футболке клуба.

По данному показателю он догнал экс-игрока мюнхенцев Карла-Хайнца Румменигге и делит с ним 14-е место в списке рекордсменов.

Стоит отметить, что рекордсменом клуба по проведенным играм является Зепп Майер с 661 игрой в своем активе.

Ранее сообщалось, что Нойер повторил рекорд Кана и установил очередной рекорд Бундеслиги.

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