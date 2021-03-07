Германия

Специалист дал комментарий после игры с Боруссией.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над дортмундской Боруссией (4:2).

"Если у соперника появляется даже минимальный шанс, он нас наказывает. Мы встряхнулись после двух пропущенных голов, показали, что не позволим дома у нас отбирать очки.

В конце концов, мы заслужили победу в Der Klassiker, потому что были доминирующей командой более 60 минут. После 2:0 можно было сказать, что команда проснулась. Вот так мы вернулись в игру", — цитирует Флика Spox.

Отметим, что в матч против Боруссии Д стал знаковым для вратаря Баварии Мануэля Нойера.

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