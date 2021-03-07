Капитан "шмелей" остался недоволен работой главного судьи в центральном поединке тура.
Марко Ройс, getty images
07 марта 2021, 10:33
Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс раскритиковал работу судейской бригады в матче 24-го тура Бундеслиги с Баварией.
"Перед третьим голом Баварии Лерой Зане сфолил на Эмре Джане. Это было очевидное нарушение правил.
Если честно, то думаю, что если бы фол был совершён в отношении игрока Баварии, арбитр точно бы свистнул. Так и было бы. Мне нечего добавить", — приводит слова Ройса Sky Germany.
Ранее капитан "шмелей" подвел итоги успешного выездного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против андалузской Севильи.
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