Германия

Капитан "шмелей" остался недоволен работой главного судьи в центральном поединке тура.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс раскритиковал работу судейской бригады в матче 24-го тура Бундеслиги с Баварией.

"Перед третьим голом Баварии Лерой Зане сфолил на Эмре Джане. Это было очевидное нарушение правил.

Если честно, то думаю, что если бы фол был совершён в отношении игрока Баварии, арбитр точно бы свистнул. Так и было бы. Мне нечего добавить", — приводит слова Ройса Sky Germany.

Ранее капитан "шмелей" подвел итоги успешного выездного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против андалузской Севильи.

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