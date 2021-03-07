Германия

Завершился очередной поединок 24-го тура чемпионата Германии.

В поединке 24-го тура немецкой Бундеслиги Арминия на своем поле поделила очки с берлинским Унионом. Встреча прошла без забитых мячей.

Для берлинской команды эта ничья стала второй подряд, а Арминия продолжила свою серию без побед, которая насчитывает уже шесть поединков кряду.

После 24 игр Унион набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Арминии 19 баллов и 16-я строчка.

Арминия — Унион Берлин 0:0

Арминия: Морено — Лаурсен, Нильсен, Пипер, Бруннер (Де Медина, 79) — Маер (Хартель, 79), Окугава, Приетл, Влап (Доан, 65) — Клоса (Шипплок, 79), Кордова (Воглсаммер, 29)

Унион Берлин: Люте — Кнохе, Рьерсон, Фридрих — Андрих — Бюлтер, Ингвартсен (Эндо, 62), Триммель, Премель — Похьянпало (Муса, 62), Крузе (Гентнер, 85)