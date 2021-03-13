Германия

Немецкий полузащитник может вернуться в Бундеслигу.

Байер собирается подписать полузащитника Пари Сен-Жермен Юлиана Дракслера, сообщает портал Todofichajes.

Контракт немецкого футболиста с парижанами подходит к концу уже этим летом, а потому он достанется бесплатно своему будущему клубу.

В текущем сезоне Дракслер провел 20 поединков, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Юлиан Дракслер собирается объявить новый клуб уже в этом месяце.