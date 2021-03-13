Германия

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Аугсбург принимал Боруссию М в матче 25-го тура Бундеслиги и добился победы с уверенным счетом — 3:1.

Гладбахцы смогли сравнять счет в середине второй половины игры, но после этого пропустили дважды и потерпели поражение.

Обзор матча:

Аугсбург - Боруссия М: 3:1

Голы: Варгас, 52, Рихтер, 76, Хан, 89 — Нойхаус, 68

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумми — Штробль (Оксфорд), Хедира, Калиджури (Груэсо), Бенеш (Варгас), Рихтер (Грегорич) — Хан (Саренрес-Базее)

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Херрман) — Хофманн, Нойхаус, Лазаро, Штиндль, Тюрам (Эмболо) — Плеа

Незабитый пенальти: Штиндль, 38