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Аугсбург - Боруссия М, getty images
13 марта 2021, 14:59
Аугсбург принимал Боруссию М в матче 25-го тура Бундеслиги и добился победы с уверенным счетом — 3:1.
Гладбахцы смогли сравнять счет в середине второй половины игры, но после этого пропустили дважды и потерпели поражение.
Обзор матча:
Аугсбург - Боруссия М: 3:1
Голы: Варгас, 52, Рихтер, 76, Хан, 89 — Нойхаус, 68
Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумми — Штробль (Оксфорд), Хедира, Калиджури (Груэсо), Бенеш (Варгас), Рихтер (Грегорич) — Хан (Саренрес-Базее)
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Херрман) — Хофманн, Нойхаус, Лазаро, Штиндль, Тюрам (Эмболо) — Плеа
Незабитый пенальти: Штиндль, 38