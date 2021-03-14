Германия

Футболист отметился 268 голом в Бундеслиге.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски прокомментировал выход на второе место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги.

"Я горжусь тем, что забил 268 голов в Бундеслиге, и стал как легендарный Клаус Фишер. Я всегда хочу, чтобы мои голы помогали нам выиграть новые трофеи с Баварией", — написал Роберт в своем Twitter-аккаунте.

Первое место в списке лучших бомбардиров страны пока принадлежит легенде Баварии Герду Мюллеру.

Сможет ли Левандовски опередить Мюллера и забить больше, чем 365 голов?

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