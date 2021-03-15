Германия

Немецкая команда может нарушить планы польской сборной.

Бавария не хочет отпускать Роберта Левандовски в расположение сборной Польши, сообщает авторитетное издание Bild.

Источник утверждает, что такое решение мюнхенцев обусловлено тем, что поляк пропустит матчи против Лейпцига и Униона, если поедет в сборную.

Роберту Левандовски придется пройти двухнедельный карантин после возвращения на территорию Германии.

Отметим, что клубы имеют право не отпускать футболистов в национальные команды, если срок карантина превышает пять дней.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.