Немецкая команда может нарушить планы польской сборной.
Роберт Левандовски, getty images
15 марта 2021, 23:59
Бавария не хочет отпускать Роберта Левандовски в расположение сборной Польши, сообщает авторитетное издание Bild.
Источник утверждает, что такое решение мюнхенцев обусловлено тем, что поляк пропустит матчи против Лейпцига и Униона, если поедет в сборную.
Роберту Левандовски придется пройти двухнедельный карантин после возвращения на территорию Германии.
Отметим, что клубы имеют право не отпускать футболистов в национальные команды, если срок карантина превышает пять дней.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.