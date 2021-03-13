Роберт продолжает блистать в чемпионате.
Роберт Левандовски, getty images
13 марта 2021, 19:40
25-го тура немецкой Бундеслиги бременский Вердер дома уступил мюнхенской Баварии (1:3).
Автором третьего гола Баварии стал Роберт Левандовски. Для него этот мяч стал важнейшим.
Поляк отметился 268-м голом в Бундеслиге и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Об этом сообщает Opta.
Отметим, что первое место с большим отрывом занимает легенда Баварии Герд Мюллер, на счету которого 365 точных ударов.
Третье место занимает Клаус Фишер, у которого также 268 голов. Четвертое за Юппом Хайнкесом (220 мячей) и пятерку замыкает Манфред Бургсмюллер (213 голов).
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.