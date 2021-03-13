Германия

Роберт продолжает блистать в чемпионате.

25-го тура немецкой Бундеслиги бременский Вердер дома уступил мюнхенской Баварии (1:3).

Автором третьего гола Баварии стал Роберт Левандовски. Для него этот мяч стал важнейшим.

Поляк отметился 268-м голом в Бундеслиге и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Об этом сообщает Opta.

Отметим, что первое место с большим отрывом занимает легенда Баварии Герд Мюллер, на счету которого 365 точных ударов.

Третье место занимает Клаус Фишер, у которого также 268 голов. Четвертое за Юппом Хайнкесом (220 мячей) и пятерку замыкает Манфред Бургсмюллер (213 голов).

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