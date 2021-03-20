Германия

Завершились очередные поединки 26-го тура чемпионата Германии.

Завершились очередные субботние поединки в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором фавориты одержали победы и взяли по три очка.

В первой игре Айнтрахт на своем поле в результативном матче обыграл берлинский Унион со счетом 5:2. Уже к седьмой минуте команды обменялись забитыми мячами: сперва на второй минуте Андреа Силва замкнул прострел с фланга в пустые ворота, а затем Макс Крузе пробил точно в ворота с центра штрафной.

Затем на 35-й минуте Роберт Андрих неаккуратно отдал передачу на своего вратаря, который в этот момент чуть отошел от своих владений в сторону. Спустя четыре минуты хозяева провели классную контратаку, после которой голом отметился Филип Костич.

Еще через две минуты Силва завершил красивую комбинацию Айнтрахта и оформил дубль. Все чем смогли ответить гости — это второй мяч в исполнении Крузе, который также оформил дубль, пробив головой после подачи с фланга. Окончательную точку в матче поставил Стивен Цубер, забивший пятый мяч в ворота гостей.

После 26 игр Айнтрахт набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Униона 38 баллов и 7-я строчка.

Айнтрахт — Унион Берлин 5:2

Голы: Андре Силва, 2, 41, Андрих, 35 (автогол), Костич, 39, Цубер, 90+2 — Крузе, 7, 45+3

Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хасебе, Ильзанкер — Костич, Соу, Роде, Баркок (Аче, 77) — Камада (Хрустич, 90+1) — Йович (Цубер, 77), Андре Силва (Чендлер, 77)

Унион Берлин: Люте — Шлоттербек, Кнохе, Фридрих — Рьерсон (Бюльтер, 83), Ингвартсен (Эндо, 61), Андрих, Премель (Грисбекк, 71), Триммель — Крузе, Похьянпало (Тохерт, 61)

Предупреждения: Хасебе — Тохерт, Андрих

Во втором матче Вольфсбург в гостях одержал минимальную победу над Вердером со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт уже на девятой минуте встречи, когда Джошуа Саргент срезал мяч в собственные ворота. Затем в концовке первого тайма команды обменялись голами. На 42-й минуте "волки" удвоили преимущество в счете благодаря голу в исполнении Воута Вегхорста, а через три минуты бременцы ответили результативным ударом от Кевина Мевальда.

После этого тура Вольфсбург набрал 51 очко и располагается на третьем месте в чемпионате Германии, а у Вердера 30 баллов и 12-я строчка.

Вердер — Вольфсбург 1:2

Голы: Мевальд, 45 — Саргент, 9 (автогол), Вегхорст, 42

Вердер: Павленка — Фридль, Топрак, Велькович (Агу, 88) — Аугустинссон, Мевальд (Зельке, 82), Эггештайн, Селассие — Рашица (Осако, 82), Шмид (Биттенкурт, 58) — Саргент (Фюллькруг, 58)

Вольфсбург: Кастеелс — Герхардт, Брукс, Лакруа, Мбабу — Арнольд, Шлагер (Филипп, 90+5) — Брекало (Виктор, 74), Мехмеди (Гилавоги, 86), Баку — Вегхорст

Предупреждения: Саргент, Фюллькруг, Биттенкурт — Шлагер