ЧМ-2022. Отбор

Вингер национальной команды — о начале подготовки к матчам.

Вингер венгерского Ференцвароша и сборной Украины Александр Зубков прокомментировал подготовку национальной команды к стартовым матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"Все соскучились друг за другом. Ребята собрались в хорошем настроении. Приступаем к работе, сейчас важные матчи впереди. Мы на позитиве.

Пандемия, непонятный график, но ничего будем выходить из такой ситуации. В чемпионате Венгрии сейчас тура не было, поэтому тренер дал небольшой отдыха. Я набрался сил и с хорошим настроением приехал", — сказал Александр Зубков.

Напомним, ближайший матч сборная Украины сыграет против Франции 24-го марта в рамках отбора к ЧМ-2022. Также 28-го числа предстоит встреча со сборной Финляндии, а 31-го с Казахстаном.