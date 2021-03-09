Испания

Сообщается, что функционер уже связывался с агентом австрийца.

Новый президент Барселоны Жоан Лапорта намерен начать свою трансферную кампанию с подписания защитника Баварии Давида Алабы.

По информации Football-Espana, функционер заявил, что будет активно участвовать в вопросах переговоров о трансферах и контрактах футболистов каталонского клуба, а австриец является его первой целью.

Согласно сообщениям Diario AS, Лапорта уже встречался с агентом Алабы и встретится с ним снова, чтобы обсудить переезд футболиста.

Барселоне предстоит бросить вызов в потенциальной битве за 28-летнего защитника мадридскому Реалу, который также претендует на игрока, но не сходится с ним в вопросе зарплаты.

Ранее сообщалось, что Алаба намерен играть в полузащите в своем новом клубе.

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