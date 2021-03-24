Мюнхенский гранд продолжает экспериментировать с запасными комплектами.
Футболисты Баварии в гостевой форме сезона-2020/21, Getty Images
24 марта 2021, 15:31
Специализированный портал Footy Headlines предоставил информацию касательного нового гостевого комплекта мюнхенской Баварии на сезон-2021/22.
Мюнхенский гранд решил провести эксперимент, выполнив футболку в нетипичном для себя сочетании цветов в минималистичном стиле.
Основным цветом гостевой джерси Баварии от Adidas станет черный металлик, тогда как эмблема и титульные спонсоры будут выполнены в золотом цвете.
Стоит напомнить, что ранее также появлялась фотография домашней формы Баварии, которая была выполнена уже в традиционных цветах.
Интересно, что мюнхенцы решили задействовать при разработке новой формы два оттенка красных одновременно, при этом логотипы спонсоров остались белыми.
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