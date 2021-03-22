ЧМ-2022. Отбор
В презентации новой экипировки приняли участие Месси, Дибала и Де Пауль.
twitter.com
22 марта 2021, 19:59
Футболисты и футболистки сборной Аргентины в специальном видеоролике представили новую форму национальной команды.
В ролике приняли участие такие игроки, как нападающий Барселоны Лионель Месси, полузащитник Удинезе Родриго Де Пауль и форвард Ювентуса Пауло Дибала.
Новая форма выполнена с бело-голубыми полосами, а техническим спонсор сборной является компания Adidas.
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