ЧМ-2022. Отбор

В презентации новой экипировки приняли участие Месси, Дибала и Де Пауль.

Футболисты и футболистки сборной Аргентины в специальном видеоролике представили новую форму национальной команды.

В ролике приняли участие такие игроки, как нападающий Барселоны Лионель Месси, полузащитник Удинезе Родриго Де Пауль и форвард Ювентуса Пауло Дибала.

Новая форма выполнена с бело-голубыми полосами, а техническим спонсор сборной является компания Adidas.

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