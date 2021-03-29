Германия

В последний раз сборная Германии уступала в квалификации ЧМ в сентябре 2001 года.

В матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Германии одержала минимальную победу над Румынией со счетом 1:0.

По информации Gracenote Live, немецкая национальная команда не проигрывает уже на протяжении 35 поединков подряд в матчах отборочных кампаниях чемпионатов мира.

До повторения собственного рекорда, который держится с 1985 года команде Йоахима Лева осталось выиграть следующий матч. Тогда Германия с марта 1934 года по сентябрь 1985 года не проиграла ни одной отборочной встречи из 36.

В последний раз Германия проигрывала в матчах отбора ЧМ в сентябре 2011 года — это было поражение от Англии со счетом 1:5.

Свой следующий матч сборная Германии проведет против Северной Македонии 31 марта.