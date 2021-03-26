Немецкая национальная команда установила новый рекорд.
Игроки сборной Германии, getty images
26 марта 2021, 10:51
Сборная Германии крупно обыграла Исландию в матче квалификации ЧМ-2022.
По информации Opta, команда Йоахима Лева выиграла 17-й подряд матч в квалификации чемпионатов мира, что является новым рекордом национальной команды.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Германия — Исландия.
Также ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который по окончанию Евро-2020 покинет пост, может продолжить карьеру в Турции.
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