Германия

Немецкая национальная команда установила новый рекорд.

Сборная Германии крупно обыграла Исландию в матче квалификации ЧМ-2022.

По информации Opta, команда Йоахима Лева выиграла 17-й подряд матч в квалификации чемпионатов мира, что является новым рекордом национальной команды.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Германия — Исландия.

Также ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который по окончанию Евро-2020 покинет пост, может продолжить карьеру в Турции.

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