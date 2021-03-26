ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Германия - Исландия, getty images
26 марта 2021, 01:19
Германия в рамках поединка отборочного этапа к чемпионату мира-2022 года принимала на своем поле Исландию и добилась победы со счетом 3:0.
Немцы смогли получить преимущество в два мяча на стартовых минутах встречи усилиями Горецки и Хаверца, а уже в начале второго тайма Гюндоган сделал счет разгромным.
Обзор матча:
Германия - Исландия 3:0
Голы: Горецка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56.
Германия: Нойер — Клостерманн, Рюдигер, Джан, Гинтер — Гюндоган, Киммих, Горецка (Нойхаус, 71) — Сане (Вернер, 76), Гнабри (Юнес, 86), Хаверц (Мусиала, 79).
Исландия: Халльдоурссон - Сампстед, Ингасон, Арнасон, Магнуссон — Гуннарссон — Бьярнасон, Сигурьонссон (Гюдмюндссон, 40), Пальссон (Скуласон, 89), Траустасон (Сигурдссон, 89) — Бёдварссон.
Предупреждения: Хаверц, 48 — Арнасон, 56, Гюдмюндссон, 65.