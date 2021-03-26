ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Германия в рамках поединка отборочного этапа к чемпионату мира-2022 года принимала на своем поле Исландию и добилась победы со счетом 3:0.

Немцы смогли получить преимущество в два мяча на стартовых минутах встречи усилиями Горецки и Хаверца, а уже в начале второго тайма Гюндоган сделал счет разгромным.

Обзор матча:

Германия - Исландия 3:0

Голы: Горецка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56.

Германия: Нойер — Клостерманн, Рюдигер, Джан, Гинтер — Гюндоган, Киммих, Горецка (Нойхаус, 71) — Сане (Вернер, 76), Гнабри (Юнес, 86), Хаверц (Мусиала, 79).

Исландия: Халльдоурссон - Сампстед, Ингасон, Арнасон, Магнуссон — Гуннарссон — Бьярнасон, Сигурьонссон (Гюдмюндссон, 40), Пальссон (Скуласон, 89), Траустасон (Сигурдссон, 89) — Бёдварссон.

Предупреждения: Хаверц, 48 — Арнасон, 56, Гюдмюндссон, 65.