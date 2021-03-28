ЧМ-2022. Отбор

Завершились два поединка квалификации в группе J.

Сборная Германии в рамках поединка группового этапа отборочного цикла к чемпионата мира 2022-го года гостила у Румынии.

Подопечные Йоахима Лева добились минимальной победы благодаря голу Сержа Гнабри в начале встречи.

Румыния — Германия 0:1

Гол: Гнабри, 17

Румыния: Ницэ — Тошка, Кирикеш, Камора (Буркэ, 46), Марин — Попеску, Станчу, Хаджи (Максим, 83), Михэилэ (Ман, 66), Кешерю (Пушкаш, 66) — Танасе (Чикилдэу, 83).

Германия: Нойер — Рюдигер, Клостерманн, Гинтер, Джан - Гюндоган, Киммих - Гнабри (Нойхаус, 90), Горетцка, Сане (Юнес, 90) - Хавертц (Вернер, 77)

Предупреждение: Попеску — Киммих

Северная Македония, в свою очередь, принимала на своем поле Лихтенштейн и добилась очень убедительной победы.

Будущий соперник сборной Украины по чемпионату Европы отправил в ворота скромной команды пять безответных мячей.

Северная Македония — Лихтенштейн 5:0

Голы: Барди, 7, Трайковски, 51, 54, Элмас, 62, Несторовски, 82